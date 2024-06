La francese Data4 investe 2 miliardi nei data center in Italia

Il gruppo francese Data4 ha un piano di espansione europeo al 2030 che prevede 7 miliardi di euro di investimenti complessivi di cui 2 miliardi destinati all'Italia per lo sviluppo di nuovi campus data center AI-ready.

A Cornaredo, alle porte di Milano è stato inaugurato il nuovo data center DC09, e presentato il masterplan del campus Mil02 a Vittuone, il cui sviluppo, da oltre 500 milioni, partirà ad inizio 2025.

Una volta completati tutti i building, tra il sito di Vittuone e quello di Cornaredo, Data4 sarà presente in Italia con 18 data center distribuiti su 28 ettari di terreno e una potenza complessiva di circa 300MW.

"Con questo ambizioso piano di sviluppo, Data4 punta a consolidare la propria posizione in Europa e a diventare il principale operatore paneuropeo rafforzando al contempo la sua leadership sul territorio italiano - ha dichiarato Micheli-. I data center di domani saranno infrastrutture ad alta capacità di potenza e calcolo, che fungeranno da veri e propri abilitatori per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale nei Paesi in cui operiamo", ha detto Olivier Micheli, presidente del gruppo transalpino.



