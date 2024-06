Cimolai finisce i lavori per il New Drini Bridge in Albania

Cimolai ha completato i lavori per il New Drini Bridge, il ponte più grande mai costruito in Albania, che sarà inaugurato nelle prossime settimane dal primo ministro Edi Rama.

Lo rende noto noto un comunicato del gruppo italiano, nel quale si ricorda che l'infrastruttura si colloca nella città di Kukes, nel Nord Est dell'Albania, tra il fiume Drin e il lago artificiale di Fierza, in cui è presente un'importante centrale idroelettrica, e permetterà il collegamento del sud dell'Albania con l'Est Europa. Si tratta di un'opera strategica per il Paese, lunga 271 metri, con un arco di altezza di 55 metri.

Cimolai è subentrata in corso nel progetto, su richiesta dell'impresa Salillari Ltd e della società autostradale Albanian Highway Concession, "prendendo le redini della commessa nel maggio 2023 a seguito delle difficoltà di realizzazione dei lavori iniziati nell'agosto 2020", aggiunge la nota.



