Arrivano in cdm i correttivi al concordato preventivo

Approda oggi in Consiglio dei ministri per l'esame preliminare un decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Il provvedimento è inserito nell'ordine del giorno della riunione convocata a Palazzo Chigi assieme, tra gli altri, a un decreto legge sulle materie prime critiche e a un disegno di legge con disposizioni in materia di economia dello spazio.

Rispetto a quanto previsto nell'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria che si è svolta in mattinata, non va all'esame del Consiglio dei ministri un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività.



