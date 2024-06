Carlyle acquisisce attività gas in Italia, Egitto e Croazia

Il grupppo di investimento multinazionale Carlyle ha concordato l'acquisizione di un portafoglio di attività di esplorazione e produzione a prevalenza di gas in Italia, Egitto e Croazia da Energean plc, una società con sede a Londra e focalizzata sullo sviluppo di risorse nel Mediterraneo.

Lo rende noto un comunicato dell'acquirente nel quale si specifica che questa transazione fornirà a Carlyle un portafoglio diversificato di attività a prevalenza di gas altamente strategiche, con una produzione prevista di 47.000 barili di petrolio al giorno e operazioni in Italia, Egitto e Croazia, con sviluppi avanzati e su larga scala all'interno di mercati favorevolmente disposti allo sviluppo di nuove fonti di gas.

Il portafoglio prevede partecipazioni sia in Cassiopea, il più grande giacimento di gas in Italia in termini di riserve, che in Abu Qir, una delle maggiori hub di produzione di gas in Egitto.



