Borsa: Milano tiene (+0,3%) con le banche, positiva Unicredit

Piazza Affari nelle prime battute conferma l'avvio senza scosse, in linea con le altre Borse europee. Gli operatori sembrano attendere la decisione di metà giornata della Banca d'Inghilterra sui tassi per scegliere una direzione e anche la chiusura di ieri di Wall street non aiuta a prendere un orientamento preciso.

Milano sale comunque dello 0,3%, con Unicredit e Mps in aumento di quasi un punto percentuale e le banche generalmente positive. Tim sostanzialmente in linea con il listino nel giorno del Cda, fiacca Pirelli limata dello 0,2%.

Fuori dal paniere principale Mondadori cresce di oltre il 2% dopo un report positivo di Equita.

Calmo lo spread Btp-Bund a 154 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,97%. Piatto l'euro, che tiene quota 1,073 contro il dollaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA