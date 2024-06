Borsa: l'Asia incerta attende Wall street, male Shenzhen

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico incerti in attesa della riapertura di Wall street, ieri chiusa per festività negli Stati Uniti.

La Borsa di Tokyo ondeggia attorno alla parità in chiusura, con Hong Kong in calo di mezzo punto percentuale. Shanghai scende dello 0,7%, mentre il listino più orientato ai titoli tecnologici di Shenzhen cede un punto percentuale e mezzo.

In rialzo dello 0,5% Seul, limata dello 0,1% Sidney.

Piatti i futures sull'avvio dei mercati azionari europei.





