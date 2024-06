Rinnovato vertice Mfe con Confalonieri e P.S. Berlusconi

L'assemblea di Mfe-Mediaset ha approvato la proposta del Cda per il rinnovo dello stesso 'board' per i prossimi tre anni, con la conferma ai primi due posti dell'attuale presidente Fedele Confalonieri e dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Confermati tra gli altri nel Consiglio di amministrazione del Biscione anche la presidente della controllante Fininvest Marina Berlusconi, il direttore finanziario di Mfe-Mediaset Marco Giordani, l'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino e l'amministratore delegato di Publitalia Stefano Sala.

L'assemblea tenuta ad Amsterdam dove il gruppo ha sede legale ma non fiscale, con la partecipazione dei soli azionisti, ha anche approvato il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e il dividendo ordinario previsto relativo pari a 0,25 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge applicabili) rispetto agli 0,05 precedenti.



