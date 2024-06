Borsa: Europa poco mossa senza Wall Street, Milano -0,1%

Borse europee poco mosse al traguardo di metà seduta, complice la chiusura festiva di Wall Street che riduce le attività su tutti i mercati. Gira in negativo Piazza Affari (-0,1%), mentre tiene Londra (+0,1%) dopo il dati dell'inflazione di maggio, per la prima vota da 3 anni in linea con le attese della Banca d'Inghilterra. Deboli Parigi (-0,6%) e Francoforte (-0,15%), invariata Madrid.

Stabile sopra i 150 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi (150,6 punti effettivi), con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,7 punti sopra al 3,91%, mentre quello tedesco ne guadagna 1,8 al 2,41% e quello francese 2,5 al 3,18%, con lo spread a 77,6 punti.

Si indebolisce il dollaro (-0,06%) a 0,93 euro e 0,78 sterline (-0,22%), cedono il greggio (Wti -0,25% a 81,37 dollari al barile) e il gas (-0,45% a 34,54 euro al MWh), sale invece l'oro (+0,85% a 2.328 dollari l'oncia).

Contrastati gli automobilistici Renault (+1,42%), Stellantis (+0,48%), Volvo (-2,8%), Volkswagen e Porsche (-0,3% entrambe). In ordine sparso i petroliferi Eni (+1,07%), su ipotesi di cessione di quote nel giacimento Calao scoperto lo scorso marzo al largo della Costa d'Avorio, Shell (+0,57%), Bp (+0,27%) e TotalEnergies (-0,92%). Positivi i bancari Mps (+1,21%), Intesa (+1,04%) e Unicredit (+0,94%). Deboli Bper (-0,24%), Credit Agricole (-0,42%), SocGen (-0,38%), Bnp (-0,35%) e Commerzbank (-0,25%).



