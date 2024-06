ANSA/Il Wef, l'energia green rallenta e l'Italia va indietro

(di Domenico Conti) La guerra, le tensioni geopolitiche, l'incertezza e il cambiamento tecnologico non fanno bene alla transizione verso l'energia green, che prosegue ma rallenta. E l'Italia ci mette del suo: la Penisola, pur beneficiaria di risorse europee per circa 200 miliardi di euro destinate per un terzo alla green economy, scende dal 38esimo al 41esimo posto nella classifica di 120 paesi stilata dal Forum economico mondiale ed è ultima nel ranking dei Paesi del G7.

L'Italia è lontana dal gruppo dei 'top twenty', dietro a paesi come Grecia, Malesia, Paraguay, ma anche Stati Uniti (19esimi) e Cina (17esima), che a sorpresa, insieme al Brasile, "ha fatto progressi significativi negli anni recenti, principalmente grazie agli sforzi di lungo termine per aumentare la quota di energia pulita e migliorare l'affidabilità della sua rete elettrica". E così il 'Belpaese' si ritrova con Gran Bretagna (13esima nel raking del Wef), Turchia, Angola e Kuwait nel gruppo dei Paesi che "negli ultimi tre anni hanno visto un'inversione di rotta nella spinta alla transizione energetica", si legge nel rapporto del Wef 'Fostering Effective Energy Transition 2024'. Il perché gli analisti del Forum di Davos lo spiegano con l'aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto in Gran Bretagna, e "in modo simile, l'Italia è pesantemente dipendente dal gas".

La classifica, giunta alla sua 14esima edizione e frutto di una collaborazione del Wef con Accenture, premia i Paesi europei e in particolare quelli del nord: la Svezia è prima, seguita da Danimarca, Finlandia, Svizzera e Francia, quest'ultima prima dai Paesi del G7 seguita dalla Germania. Nonostante i progressi di Cina e Brasile, l'83% dei Paesi emergenti è invece peggiorato rispetto al 2023 in almeno una delle tre dimensioni su cui il rapporto misura la performance di ciascun Paese, ossia sicurezza energetica, equità e sostenibilità. A dispetto delle disparità in termini di investimenti e regolamentazione - quest'ultimo uno degli argomenti di chi è scettico e vede l'Europa penalizzata in termini di concorrenza dalle sue ambizioni green - secondo il Wef "il divario nella performance nella transizione energetica fra le economie avanzate e quelle emergenti continua a restringersi", e i Paesi emergenti sono sempre più il "centro di gravità" sui cui dovrebbero concentrarsi aiuti e investimenti. "Il messaggio dell'Energy Transition Index quest'anno è chiaro: serve un'azione urgente. I decisori politici globali devono agire con decisione per ridare slancio" alla transizione green, dice Espen Mehlum, responsabile del Wef per Energy Transition Intelligence and Regional Acceleration.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA