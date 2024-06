Borsa, tuffo in rosso per Fincantieri (-3%)

La notizia della morte del presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, impatta sul titolo che reagisce a Piazza Affari con un tuffo in rosso, sotto i 5 euro e in calo di oltre il 3 per cento.

Graziano, che di recente aveva perso la moglie, sarebbe stato trovato morto questa mattina, molte le ipotesi sulle cause tra le quali quella del suicidio.

Graziano, ex capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue, era stato nominato presidente di Fincantieri nel 2022.



