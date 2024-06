La Cina si riserva il diritto di ricorrere al Wto, impugnando i dazi Ue a carico dell'import di veicoli elettrici made in China. "La Cina si riserva il diritto di intentare una causa presso il Wto e prendere tutte le misure necessarie per difendere con forza i diritti e gli interessi delle imprese cinesi". E' quanto ha affermato il portavoce del ministero del Commercio He Yadong, nel corso del briefing settimanale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA