Sangalli, 'in 11 anni chiuso fino ad un negozio su 4'

"Il ruolo economico e sociale del commercio, dei servizi di prossimità sempre più si scontra col preoccupante fenomeno delle chiusure delle attività nelle città, dai centri storici alle periferie. La riduzione del numero di negozi, negli ultimi undici anni, ha addirittura superato in alcuni territori il 25%".

Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all'assemblea generale della confederazione, sostenendo che "il rischio di desertificazione commerciale è alla fine una ferita per l'idea di cittadinanza". Ma, aggiunge, "va livellato il campo di gioco: stesso mercato, stesse regole, amministrative o fiscali che siano".

Sul fisco "penso alla Global minimum tax, per la quale occorre un deciso impegno europeo: resta determinante per raggiungere una giusta tassazione delle grandi multinazionali, delle grandi piattaforme digitali globali". "Lo ripetiamo ancora una volta - prosegue Sangalli -: non è equo e non è giusto che un imprenditore, piccolo, medio o grande che sia, debba pagare le tasse tutte e subito, mentre questo non vale per le grandi piattaforme digitali".

"Occorre proseguire nella riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro. Bisogna farlo con misure strutturali, confermando, intanto, per il 2025, i tagli fin qui operati, nonché i connessi interventi sul fronte Irpef", aggiunge Sangalli.

Il fisco, afferma inoltre Sangalli, è un tema che "da tempo meritava un ridisegno complessivo con la riduzione del carico impositivo, il contrasto di evasione ed elusione, la semplificazione degli adempimenti, la certezza del diritto. Il percorso attuativo della riforma deve necessariamente 'fare i conti' con il 'sentiero stretto' della finanza pubblica e con la disciplina di un rinnovato Patto europeo di stabilità e crescita. 'Nessun pasto è gratis': è, allora, necessario razionalizzare la struttura della spesa pubblica e, in particolare, riordinare le spese fiscali".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA