Il Pil del Regno Unito è rimasto invariato in aprile su base mensile ed è salito dello 0,6% su base annua, in entrambi i casi in linea con le stime a fronte dei precedenti rialzi dello 0,4% mensile e dello 0,7% annuo.

In rialzo dello 0,7% il dato su base trimestrale, anch'esso in linea con le attese, a fronte di un precedente progresso dello 0,7%.



