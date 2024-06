Grecia pronta a rimborsare in anticipo 8 miliardi di aiuti

La Grecia punta a restituire in anticipo prestiti contratti durante il salvataggio per otto miliardi di euro, in un clima di fiducia e di "forte appetito per gli asset ellenici" in cui "i mercati stanno credendo ai nostri obiettivi di lungo termine".

Lo ha detto il primo ministro Kyriakos Mitsotakis in un'intervista alla Bloomberg, sottolineando i progressi del Paese e anticipando che che "probabilmente" il debito netto del Paese continuerà la sua discesa quest'anno. Mitsotakis ha anticipato che "in autunno, a seconda delle condizioni di mercato" il governo deciderà sulla vendita del 18% residuo in National Bank, mentre "non ci sono piani immediati" per la cessione di ulteriori quite in Helleniq Energy dopo la vendita dell'11% a dicembre.



