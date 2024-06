Lo spread tra Btp e Bund parte in calo e torna sotto i 140 punti base, dopo l'impennata di ieri legata all'esito delle voto europeo. Il differenziale tra i decennali italiani e tedeschi si attesta a 138 punti base, in calo di quasi due punti, così come flette di un paio di punti base anche il rendimento del Btp, che si stabilizza al 4,05%.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA