Lo spread tra Btp e Bund si allarga ulteriormente e tocca i 150 punti base, in rialzo di 10 punti sulla chiusura di ieri, in un clima di tensione per tutto il debito sovrano europeo. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,16% mentre l'incertezza politica sulla Francia e sull'Europa spinge al rialzo i rendimenti in tutta l'Eurozona.





