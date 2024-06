Lo spread Btp-Bund tocca i 150 punti poi scende a 147, rendimento al 4,16%

Lo spread tra Btp e Bund si allarga ulteriormente e tocca i 150 punti base per poi scendere a 147, in rialzo di 10 punti sulla chiusura di ieri, in un clima di tensione per tutto il debito sovrano europeo. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,16% mentre l'incertezza politica sulla Francia e sull'Europa spinge al rialzo i rendimenti in tutta l'Eurozona.

Al 3,3% i titoli di Stato francesi, che vedono lo spread con il Bund ai massimi dal 2020, mentre sono state smentite le voci di dimissioni del presidente Macron. Non si salva l'euro, che scende sotto i minimi della vigilia, scambiando a 1,0726 sul dollaro (-0,35%). In rosso anche i future americani, in attesa domani del dato sull'inflazione e delle decisioni della Fed. Da Powell potrebbe arrivare un'altra spallata ai mercati, già delusi dalle parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha escluso una traiettoria "lineare" nel taglio dei tassi. A Piazza Affari affondano le banche: Banco Bpm cede il 4,3%, Mps il 4,2% e Bper il 3% e Unicredit il 2,7%





