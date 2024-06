Borsa: Milano peggiora (-0,6%) con lo spread che sale a 144

Piazza Affari vira verso il basso, con il Ftse Mib che cede lo 0,6% mentre lo spread tra Btp e Bund continua ad allargarsi, salendo a 144 punti base, quattro punti in più rispetto alla chiusura di ieri.

Fiacche anche le altre Borse europee, in attesa delle decisioni della Fed di domani, con Londra e Francoforte che cedono lo 0,2% e Parigi invariata. A guidare i ribassi sul listino milanese sono Banco Bpm (-3,1%), Moncler (-1,6%), Bper (-1,6%) e Mps (-1,4%).

Deboli i titoli di Stato, che scontano la frenata della presidente della Bce, Christine Lagarde, su nuovi tagli dei tassi: gli Oat francesi indossano ancora una volta la maglia nera, salendo di 5 punti base, al 3,27%, per effetto dell'incertezza creata dal voto anticipato deciso da Macron. Il rendimento del Btp decennale ritocca i massimi da dicembre, salendo di due punti base al 4,09%.



