La Borsa di Milano, in linea con le altre piazze europee, apre in lieve calo con l'indice principale il Ftse Mib che cede lo 0,67% a 34.427 punti. Tra i peggiori Stellantis che cede il 2% mentre Leonardo tiene, in rialzo dello 0,33%.



