Eurostat conferma, Pil Eurozona +0,3% nel primo trimestre

Nel primo trimestre 2024 il Pil è aumentato dello 0,3% sia nell'Eurozona che nell'Ue rispetto al trimestre precedente. Lo stima Eurostat, confermando l'indicazione preliminare di fine aprile.

Nel quarto trimestre 2023, il Pil era calato dello 0,1% nell'area euro e rimasto stabile nell'Ue. Eurostat conferma di vedere il Pil italiano in crescita dello 0,3% nel trimestre.

A Malta (+1,3%) il maggior rialzo, in Danimarca il calo maggiore (-1,8%). Nel trimestre il numero degli occupati è aumentato dello 0,3% nell'Eurozona e nell'Ue. In Italia sono aumentati dello 0,4%. Maggior crescita in Romania (+2,4%), calo più alto in Polonia (-0,6%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA