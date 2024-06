Ordini dell'industria in Germania giù dello 0,2% ad aprile

Secondo i dati preliminari, gli ordinativi reali (depurati dai prezzi) nel settore manifatturiero tedesco sono diminuiti dello 0,2% in aprile rispetto al mese precedente al netto degli effetti stagionali e di calendario.

Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis) calcolando che gli ordinativi nel periodo da febbraio-aprile di quest'anno sono stati inferiori del 5,4% rispetto ai tre mesi precedenti, "principalmente a causa di un grosso ordine registrato a dicembre 2023".

Escludendo "i grossi ordini", gli ordinativi in aprile sono stati superiori del 2,9% rispetto a marzo e, nel trimestre iniziato a febbraio, sono risultati inferiori dell'1,4% rispetto ai tre mesi precedenti.

Gli analisti intervistati dalla società di dati finanziari FactSet avevano previsto un aumento dello 0,5%, segnala l'agenzia Afp notando che si tratta del quarto calo consecutivo.

Sebbene lo 0,2% rappresenti solo un "mini-declino", esso "dimostra comunque quanto sia difficile attualmente per l'economia ritrovare stabilità," ha affermato un economista della banca Lbbw, Jens-Oliver Niklasch.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA