La raccolta Azimut da inizio anno a 9 miliardi, superati target

ll gruppo Azimut ha registrato nel mese di maggio una raccolta netta di 6,9 miliardi euro. Questo dato comprende 6,1 miliardi derivanti dalla già annunciata acquisizione di tru Independence, un fornitore di servizi di consulenza con sede a Portland, Oregon, con un patrimonio totale di 12,5 miliardi di dollari da parte di Sanctuary Wealth, in cui il gruppo Azimut detiene una partecipazione del 53,37 per cento.

Con questo risultato la raccolta netta totale dall'inizio dell'anno sale a 9 miliardi di euro, superando così l'obiettivo di oltre 7 miliardi per l'intero anno, anche grazie alle partnership, dopo soli cinque mesi.

Le masse totali in gestione si sono attestate a 62 miliardi e, includendo le masse amministrate, a fine maggio hanno raggiunto un nuovo record di 100,5 miliardi.



