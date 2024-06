Iveco vola in Borsa (+7%) con ipotesi Leonardo su mezzi militari

Proseguono i forti acquisti in Piazza Affari su Iveco dopo la ricostruzione del 'Corriere della Sera' su un interesse di Leonardo per la divisione dei veicoli militari: il titolo Iveco, dopo aver faticato a fare prezzo di ingresso, sale del 7,6% a 12 euro. Leonardo, dopo una partenza in positivo, cede circa un punto percentuale a quota 23,5.

Intensi ma non eccezionali gli scambi: al momento sono passate di mano in Borsa 1,7 milioni di azioni Iveco, contro i poco meno di due milioni dell'intera giornata di ieri.

Secondo la ricostruzione, lo studio di una possibile offerta sarebbe su Iveco defence vehicles (Idv) che produce blindati, carri armati e altri mezzi da combattimento con oltre 1.800 dipendenti e un miliardo di ricavi nel 2023.



