Calderone, lavoriamo al superamento del click day

"Stiamo lavorando sul superamento del click day che è una procedura informatica che si presta a situazioni di difficile gestione nell' identificazione delle persone che poi entrano in Italia". Lo ha annunciato la ministra del lavoro Elvira Calderone a margine di un incontro all'istituto Bearzi di Udine, centro di formazione attivo sul territorio regionale, commentando i casi di irregolarità rilevati nel decreto flussi. In Fvg, in particolare, è stato rilevato che su circa duemila istanze ricevute a marzo, quasi la metà erano false.



