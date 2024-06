Borsa: l'Europa tiene in attesa della Bce, Londra +0,2%

La giornata dei mercati azionari del Vecchio continente prosegue sulla falsariga dell'avvio, con gli operatori che attendono le decisioni della Bce del primissimo pomeriggio.

Oltre il previsto primo taglio dei tassi, le aspettative sono di qualche segnale per la politica monetaria dei prossimi mesi e, in questo quadro, la Borsa migliore in Europa al momento è quella di Francoforte che sale dello 0,8%. In aumento dello 0,3% Parigi, dello 0,2% Milano.

In Piazza Affari sempre forte Iveco che sale del 5% sul possibile interesse di Leonardo per la divisione militare, con Fineco che cresce di oltre due punti percentuali. Piatta Tim, in calo dell'1,7% Poste e di un punto e mezzo Erg.

Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 130 punti base.





