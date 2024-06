Borsa: Asia positiva in scia a Wall street, debole la Cina

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tendenzialmente positivi, con qualche vendita sui listini cinesi.

Tokyo sta chiudendo infatti in rialzo dello 0,6%, con Hong Kong piatta e Seul in aumento di un punto percentuale. Deboli le Borse cinesi dopo che la Banca del Canada ha tagliato i tassi, prima in un Paese del G7, e con Nvidia che ha trainato Wall Street a nuovi massimi: Shanghai cede lo 0,3%, Shenzhen è debole in calo di oltre un punto.

In rialzo dello 0,6% Sidney, leggermente positivi i future sull'avvio dei mercati europei.



