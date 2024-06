Bonus psicologo, 400mila domande ma risorse per pochi

Una valanga di domande a fronte di risorse limitate: il bonus per le sedute di psicoterapia è stato richiesto da oltre 400mila persone ma potrà essere ottenuto probabilmente da meno di 7mila persone, meno del 2% di chi l'ha chiesto entro il 31 maggio, data limite per la domanda.



Avranno la precedenza per il bonus psicologo coloro che hanno l'Isee più basso (e a parità di Isee varrà l'ordine cronologico delle domande). Chi ha un Isee inferiore a 15mila euro ha diritto di avere il beneficio fino a 1.500 euro (per un massimo di 50 euro a seduta); chi ha un Isee tra 15mila e 30mila euro ha diritto fino a 1.000 euro nel complesso; chi ha un Isee tra 30mila e 50mila euro ha diritto a un bonus fino a 500 euro.



Ma poiché il criterio è quello dell'Isee più basso e le domande sono molte è probabile che, come è accaduto l'anno scorso, che i beneficiari potranno avere l'importo massimo (1.500 euro). Quindi in pratica i 10 milioni di euro potranno essere destinati, a fronte di 1.500 euro a testa, a 6.666 persone, l'1,67% dei richiedenti. Potranno avere il bonus quindi meno di un richiedente ogni 50. Se invece la richiesta arrivasse da tutte persone con Isee tra i 30mila e i 50mila (quindi per 500 euro a testa) i beneficiari potranno arrivare a 20mila, il 5% del totale.



L'Inps in un messaggio ha ricordato che i richiedenti il bonus che hanno presentato un Isee con omissioni e/o difformità, hanno trenta giorni di tempo per regolarizzare l'Isee. Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell'erogazione della prestazione. A seguire, spiega l'Inps, "si provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di valore dell'Isee, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande". L'Istituto ha ricordato che il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA