Urso, se Acc rinvia mantenere la produzione attuale di Termoli

"Abbiamo una riunione la prossima settimana già convocata proprio su Termoli e proprio su questo progetto con l'azienda, i sindacati e la Regione. In quella sede evidentemente ci esprimeranno le ragioni di questo rinvio nell'esecuzione di due progetti importanti in Italia e Germania.

Valuteremo cosa si possa fare e a nostro avviso cosa si debba fare, innanzitutto a Termoli, per la continuità produttiva degli attuali stabilimenti e quindi per mantenere gli attuali livelli occupazionali allungando la vita produttiva dei modelli che si realizzano in quegli stabilimenti".

Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy a margine dell'assemblea di Federvini dopo che Acc, la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, ha deciso di rinviare a fine 2024-inizio 2025 le discussioni sul progetto di gigafactory. Il ministro definisce questa "la prima assoluta necessaria condizione in attesa che si realizzi l'investimento, ove questo realmente slittasse di un anno: allungare la vita produttiva dei modelli che sono realizzati in quello stabilimento". "Al contempo - aggiunge - siamo convinti che dobbiamo sostenere con convinzione tutti coloro che nel nostro paese intendono realizzare tecnologia green come le batterie elettriche".



