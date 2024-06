P.Berlusconi, 'nei primi 6 mesi raccolta pubblicitaria +6%'

Mediaset chiuderà i primi 6 mesi dell'anno con una crescita della raccolta pubblicitaria del 6%. Lo annuncia l'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi sottolineando che si tratta di "una piccola bella notizia per il mondo dell'editoria". "Prima di Natale dicevo quanto fosse dura stare in Italia da editori - spiega - ma il mercato che stiamo affrontando nei primi 6 mesi del 2024 è veramente tonico".

"Stiamo facendo meglio del mercato come raccolta - sottolinea - sia in Italia che in Spagna".

"Il mercato italiano è piccolo ma superaffollato e il sistema Mediaset batte i giganti del Web", afferma Berlusconi spiegando che il gruppo ha raggiunto una quota di spettatori settimanale (reach) di 95,9 milioni. Dopo Mediaset viene YouTube con 38 milioni, Netflix con 13,5 milioni e Amazon Prime con 12 milioni settimanali.

Le reti Mediaset nelle 24 ore hanno raggiunto, nella stagione 2023-2024, il 40,8% percento di ascolto medio, aggiunge Berlusconi. "Negli ultimi anni c'è stata una crescita. Più volte ci avete sentito raccontare di un cambio di passo che abbiamo cercato e voluto fortemente dopo il periodo del Covid e il lockdown: la tendenza è positiva. Abbiamo fatto più e più stagioni di crescita - ha detto Pier Silvio Berlusconi -. Nelle 24 ore, tutto compreso, siamo davanti alla Rai nel trend dello share". Risultati "che ci rendono il primo editore italiano".





