L'economia Ue resta solida a maggio secondo gli indici Pmi

Resta in una fase di sostenuta espansione l'economia dell'Eurozona a maggio. L'indice Hcob Pmi composito, che consiste in una media ponderata dell'indice manifatturiero e del terziario, è salito dal 51,7 di aprile a 52,2, confermando un trend positivo mensile che prosegue dall'inizio del 2024 e toccando il valore massimo da un anno a questa parte. Le attese degli economisti erano di un aumento a 52,3.

Resta in una fase di forte espansione anche il Pmi dei servizi, che flette dal picco di aprile di 53,3, massimo degli undici mesi, a 53,2, a fronte di una previsione stabile da parte del mercato. "Lo spettro della recessione sembra essere scomparso grazie al settore dei servizi la cui recente risalita si è ampliata. In Germania si può adesso parlare di un andamento al rialzo, mentre l'attività in Italia è rimasta solida e la già forte situazione della Spagna ha riportato nuovi miglioramenti.

Solo la Francia ha indicato un calo ed è lievemente scivolata in territorio negativo", ha commentato Cyrus de la Rubia, capo economista di Hcob, secondo cui "sarà probabilmente il terziario a far sì che l'eurozona torni a mostrare una crescita positiva durante questo secondo trimestre".

Per quanto riguarda più in dettaglio il Belpaese l'indice di direttori degli acquisti (Pmi) nel settore dei servizi in Italia si è attestato a maggio a 54,2, in lieve calo rispetto al 54,3 di aprile e leggermente al di sotto delle attese degli economisti, che si aspettavano un rialzo a 54,4, pur permanendo in una fase di sostenuta espansione. In flessione anche il Pmi composito, che scende da 52,6 a 52,3.

"Il settore terziario italiano continua a crescere notevolmente. L'indice Hcob Pmi dell'attività economica terziaria è rimasto stabile a 54,2 con una crescita che sembra avere delle solide fondamenta e le potenzialità per progredire, anche grazie all'incoraggiante tendenza al rialzo dell'indice dei nuovi ordini destinati all'esportazione", ha commentato Tariq Kamal Chaudhry, economista di Hcob.



"Le promettenti prospettive, con ordini in salita sia nel mercato domestico che in quello estero, si riflettono nell'aumento delle assunzioni", "molte" delle quali "su base permanente", mentre "un aspetto decisamente negativo è il continuo forte rialzo dei costi di gestione" con riferimento a "personale, energia e utenze". "Le aziende terziarie italiane - conclude l'economista - si mostrano ottimiste rispetto al

futuro, indicando un miglioramento delle previsioni dell''attività'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA