Trimestre boom per le quotate partecipate, utili +121,7%

Primo trimestre dell'anno in crescita per le principali Società quotate e partecipate dal Mef, del settore industria e servizi: Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Italgas, Leonardo, Poste Italiane, Rai Way, Saipem, Snam, STMicrolectronics, Terna. Il fatturato ha raggiunto i 59,4 miliardi di euro (+16,6%) e gli utili sono superiori a 5,3 miliardi di euro con un aumento del 121,7%) rispetto allo stesso periodo del 2023. Ad elaborare i dati il CoMar - Centro Studi sulla base delle comunicazioni finanziarie delle singole Società.

Molto positivo anche l'Ebitda, cresciuto, anno su anno, del 236,4%, giungendo a oltre 14,1 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto, sempre al 31 marzo, si è attestato a 110,9 miliardi di euro.

In dettaglio il fatturato è aumentato principalmente per Leonardo (+20,7%), Terna (+20,4%), Saipem (+18%). E' sceso per Enel, STMicroelctronics, Eni. La crescita maggiore dell'Ebitda è stata registrata da Enav (+69,6%), Leonardo (+41,6%), Saipem (+40,3%). Per la crescita dell'utile si distinguono Leonardo (+1.141,6%), Enel (+86,7%) ed Enav (+37,1%).



