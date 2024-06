Tavares, 'piena operatività per tutti i siti italiani'

"In Italia abbiamo avuto confronti eccellenti in queste settimane. Con i sindacati il dialogo è stato costruttivo e produttivo in uno spirito di reciproco rispetto. Mi è stato chiesto di indicare le prospettive degli stabilimenti italiani al 2030, siamo andati anche oltre. Abbiamo garantito che ci sarà per tutti la piena operatività, non c'è alcun problema".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares che oggi ha visitato lo stabilimento di Melfi. "Voglio esprimere apprezzamento, sono persone mature e responsabili", ha aggiunto sui sindacati.

"A Melfi stanno facendo tutti un lavoro incredibile, creativo. Nel 2025 saremo ai massimi livelli di qualità. Questa fabbrica ha la possibilità di realizzare prodotti di livello globale, ci sono miglioramenti sui costi e ci sono molte idee", ha ggiunto Tavares.

"Se l'Europa continua a invitare le case cinesi, non abbiamo altra scelta che competere. A Melfi tutti capiscono che la concorrenza sarà dura, ma l'unico modo per andare avanti è lavorare insieme, alla stessa velocità e nella stessa direzione".



