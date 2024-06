Orsini, Governo potenzi norma su sperimentazione per il nucleare

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine del 6/o forum franco-italiano con gli omologhi del Medef a Parigi, si è appellato al governo affinché potenzi la norma per la sperimentazione dei micro-reattori modulari (Mrm) di energia nucleare in Italia.

Alla domanda se le nostre aziende fossero pronte a partecipare all'alleanza dei Paesi europei sul nucleare, Orsini ha risposto: "Le nostre imprese sono pronte, voglio anche ricordare che, circa 70-80 imprese sono oggi già attive addirittura sulle manutenzioni di alcuni reattori nucleari in giro per il mondo. Abbiamo importanti eccellenze, penso anche a Newcleo, che oggi era presente con noi, che sta facendo sperimentazioni in Francia perché purtroppo la normativa italiana non ci permette di fare sperimentazioni in Italia".

"Anche su questo - ha proseguito Orsin a Parigi - dobbiamo parlare col nostro governo, perché ovviamente non possiamo pensare di non fare sperimentazioni di nucleare in Italia, per essere pronti alle sfide". Orsini ha quindi sottolineato che sul "tema del nucleare, ovviamente, riuscire a mettere in connessione i Paesi è fondamentale. E proprio la connessione dell'energia pu essere uno degli obiettivi tra Francia e Italia per l'incremento delle produzioni industriali".

"Chi dice di no al nucleare è nemico dell'Italia, dello sviluppo, dell'ambiente e del progresso". Lo afferma in una nota il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo Salvini commentando le parole di Emanuele Orsini. "Ringrazio gli industriali italiani per il buonsenso e la concretezza", conclude Salvini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA