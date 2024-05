Salvini, obiettivo iniziare lavori Ponte stretto entro l'anno

"L'obiettivo dopo 50 anni di chiacchiere e di promesse non mantenute con i siciliani, i calabresi e gli italiani è quello di aprire i cantieri del Ponte sullo stretto entro l'anno. Nel 2024 il ponte significa velocità, sicurezza, tanto lavoro e tanto risparmio di qualità ambientale, invece dei traghetti che inquinano l'acqua e l'aria". A dirlo il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a Messina presentando il progetto infrastrutturale in Sicilia.

"Dal 2032 - prosegue Salvini - passeranno sul Ponte anche treni veloci, auto, camion. E' la rivoluzione ambientale, economica che la Sicilia aspetta da tanto e coinvolgerà tutte le imprese italiane, tutti gli ingegneri italiani e la manodopera.

Le persone che perderanno la casa ovviamente verranno indennizzate adeguatamente e Messina varrà molto di più e sarà agli occhi del mondo. Ho visto la collega e amica Schlein che l'altro giorno ha preso il traghetto e ha detto che è bello andare con questo mezzo ma - osserva il ministro - lo dice chi ci viene una volta l'anno. I pendolari che tutti i giorni devono passare tra Sicilia e Calabria e magari in estate ci mettono tre o quattro ore non lo ritengono così bello. Ritengo che tra Sicilia e Calabria - ha rilevato - sarà un mondo diverso, ricordo che non c'è solo il Ponte, ma fermate per la metropolitana, nuovi parchi, scuole, aree verdi, impianti sportivi. I maggiori architetti mondiali sulle due sponde saranno a disegnare lo stretto del futuro. Non vedo l'ora che gli operai comincino a fare il loro lavoro".



