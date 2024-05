Ok Ue a 2 miliardi di aiuti dell'Italia per Stm a Catania

La Commissione europea ha approvato uno schema di aiuti di Stato da 2 miliardi di euro dell'Italia per sostenere la STMicroelectronics (St) nella costruzione e nella gestione di un impianto integrato di produzione di chip per dispositivi di potenza al carburo di silicio (SiC) a Catania.

La misura, evidenzia Bruxelles, "rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale dell'Europa nelle tecnologie dei semiconduttori, in linea con gli obiettivi fissati" nel "Chips Act europeo".

I sussidi dell'Italia a favore di STMicroelectronics a Catania "sostengono un impianto integrato unico per i chip di carburo di silicio" e aiuteranno la "transizione digitale e verde" dell'Ue, contribuendo a "creare posti di lavoro altamente qualificati, limitando al contempo le possibili distorsioni della concorrenza", ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager. L'impianto contribuirà "a garantire l'accesso Ue a una fonte affidabile di chip efficienti dal punto di vista energetico usati nei veicoli elettrici e nelle stazioni di ricarica", ha evidenziato.



