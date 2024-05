In Francia l'inflazione armonizzata sale al 2,7%, oltre le stime

In Francia l'inflazione armonizzata a maggio su base annua è salita al 2,7% dal 2,4% di aprile, contro le stime che variavano tra il 2,5% o il 2,6%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo è invece salito del 2,2% rimanendo stabile rispetto ad aprile.

Su base mensile l'indice è cresciuto dello 0,2%, in linea con le previsioni.

Il Pil francese segna nel primo trimestre una crescita dell'1,1% su base annua, in linea con le stime degli analisti.

Su base trimestrale, il Pil è aumentato tra gennaio e marzo dello 0,2%, anche in questo caso seguendo le previsioni della vigilia.



