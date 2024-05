Orsini, 'sanzioni non salvano vite, non calano infortuni'

"Le sanzioni non funzionano per salvare le vite o per diminuire gli infortuni. Serve la prevenzione, serve fare un tavolo serio perché non si può parlare di sanzioni per salvare le vite. Questa non è la via assolutamente".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato sul palco dell'assemblea di Confindustria Piacenza.

Il tema del reddito minimo e del lavoro povero "coi contratti in essere e coi contratti che stiamo rinnovando non è un nostro problema. Il vero tema è combattere il lavoro nero e fare dei contratti seri, sicuri, con un sindacato compatto e che sia riconosciuto. E dall'altra parte perché no, parlare di welfare che sarà centrale e delle nuove tecnologie."



