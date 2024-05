Borsa: Asia in rosso su incertezza tassi, Europa verso calo

Seduta in calo per le Borse di Asia e Pacifico sulla debolezza di Wall Street in scia al rialzo dei rendimenti dei bond Usa per i timori che la Fed possa decidere di non tagliare i tassi per l'intero 2024.

Il Nikkei a Tokyo lascia sul terreno l'1,3%. Shanghai cede lo 0,61%, Shenzhen lo 0,41%.

Attese in negativo anche le Borse europee, così come sono in flessione i future su Wall Street.

La lente macro è agli Usa e al Pil trimestrale. Tra gli altri è calendario in seconda lettura l'inflazione della Spagna.

Seguono i prezzi alla produzione in Italia, mentre l'Eurozona diffonde la fiducia dei consumatori e delle imprese e il tasso di disoccupazione.



