Tim, trimestre in linea con le attese, ricavi da servizi +3,2%

Tim chiude il primo trimestre in linea con le attese mentre prosegue il suo percorso di trasformazione. Il periodo, si legge in una nota, registra una perdita di 400 milioni di euro (-689 milioni di euro nel primo trimestre 2023) e sconta l'effetto negativo di oneri netti non ricorrenti per 93 milioni di euro. I ricavi, si legge in una nota, ammontano a 3,9 miliardi di euro, in crescita dell'1,2% anno su anno; quelli da servizi ammontano a 3,7 miliardi (+3,2%), con il significativo contributo del Brasile (+8,1% a 1,1 miliardi di euro) e del mercato domestico, che ha registrato il secondo trimestre consecutivo in crescita (+1,3% a 2,6 miliardi di euro).

In crescita per il sesto trimestre consecutivo l'Ebitda, pari a 1,5 miliardi di euro (+1,6% anno su anno). La dinamica al 31 marzo è influenzata dalla flessione del mercato domestico - spiega una nota - e dalla buona performance del Brasile (+11,8%). L'utile operativo è pari a 207 milioni (era negativo per 162 milioni nel primo trimestre 2023).

Il gruppo guarda già avanti, alla 'nuova' Tim senza la rete e fornisce, già dal primo trimestre indicazioni sull'andamento del business di ServCo, simulando gli effetti dell'operazione di separazione di NetCo a partire dal primo gennaio 2022. I ricavi della Servco nel primo trimestre 2024 ammontano a 3,5 miliardi (+2,8%). In forte crescita l'Ebitda, che aumenta dell'11,6% anno su anno a 1 miliardo di euro.



