Parte da Milano la quinta edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy. La prima tappa del tour si svolgerà giovedì 30 a Palazzo Turati, dove le 10 'imprese vincenti' con sede nel capoluogo lombardo, nella sua provincia e in quella di Monza e Brianza si presenteranno all'ampia platea di presenti raccontando la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo.

L'evento di esordio avrà inizio alle ore 17.30 e si potrà seguire in streaming sul sito di Intesa Sanpaolo e sulla piattaforma ANSA.

Le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del Pnrr e di Transizione 5.0 sono tra i parametri di selezione delle aziende presentate durante il tour, che farà tappa nelle principali città italiane in 15 tappe da domani a ottobre in collaborazione con Visa. Per ciascun evento saranno presentate dieci aziende.

Le 150 imprese vincenti, di cui 10 straniere, che parteciperanno al roadshow 2024 sono state selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi sul generare valore economico e impatto sociale, su innovazione e ricerca, sulla transizione digitale ed ecologica, su export e internazionalizzazione, su passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, su formazione e welfare.

Il roadshow parte anche per questa edizione dopo la selezione delle imprese autocandidate attuata da Intesa Sanpaolo e dai partner di progetto, Bain&Company, Elite, Gambero Rosso, Cerved, Microsoft Italia, Coldiretti, Nativa, Circularity, Digit'ed, Tinexta e Aiccon. Delle quindici tappe complessive, tre verranno dedicate ad aziende eccellenti rispettivamente del settore agroalimentare, impact e, novità di quest'anno, a Pmi estere. Un evento finale celebrativo concluderà il ciclo, con la partecipazione corale di tutte le imprese vincenti.



