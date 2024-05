Mps crolla in Borsa con l'inchiesta sugli Npl

Lo spettro delle inchieste giudiziarie torna ad allungarsi sul Monte dei Paschi di Siena e manda al tappeto il titolo in Borsa.

In una seduta in rosso per tutta Piazza Affari (-1,47% il Ftse Mib) il Monte ha ceduto il 5,4%, a 4,82 euro, dopo che ieri il gip della Procura di Milano, Teresa De Pascale, ha disposto l'imputazione coatta per cinque persone, tra cui l'ex ad Marco Morelli e gli ex presidenti Alessandro Falciai e Stefania Bariatti, accusati di false comunicazioni sociali e di manipolazione del mercato per non aver correttamente rettificato, nei bilanci 2016 e 2017, il valore di miliardi di euro di crediti deteriorati.

Il gip - che ha archiviato per avvenuta prescrizione le posizioni di Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Paolo Salvadori in relazione ai medesimi fatti ma riferiti ai bilanci 2012-2014 - ha inoltre disposto l'iscrizione nel registro degli indagati di Morelli, Falciai, Bariatti e dell'ex dirigente Nicola Clarelli per truffa aggravata ai danni dello Stato, assegnando alla Procura un termine di sei mesi per lo svolgimento di nuove indagini.

