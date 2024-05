I rendimenti dei titoli di Stato in rialzo, Btp 3,95%

I rendimenti dei titoli di Stato sono in rialzo con gli investitori che attendono i dati sull'inflazione negli Stati Uniti, in arrivo nei prossimi giorni. I dato sarà valutato della Fed per le prossime decisioni sulla politica monetaria.

Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 130 punti, con il tasso del decennale italiano che sale di sei punti base al 3,95% e di quello tedesco al 2,65 (+6 punti). Sale anche il rendimento della Spagna al 3,39% (+5 punti) e quello della Grecia al 3,64% (+6 punti).



