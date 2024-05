Domani al via trattativa per contratto metalmeccanici

Si apre domani la trattativa unitaria per il rinnovo del contratto nazionale collettivo di lavoro dei metalmeccanici: lo fanno sapere Fiom, Fim e Uilm sottolineando che a guidare le delegazioni saranno i segretari generali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. Il contratto scade a giugno 2024. La richiesta di aumento sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5º livello) è di 280 euro per il triennio.

Le delegazioni trattanti di Fim-Fiom-Uilm e Federmeccanica-Assistal si riuniranno alle ore 11 presso la sede di Confindustria a Roma in viale dell'Astronomia 30.



