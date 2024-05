Superbonus: Abi, dalla retroattività effetti negativi

L'Abi vede elementi negativi nella retroattività dell'emendamento del governo sul Superbonus approvato ieri che ha solo "parzialmente chiarito la tematica rispetto ad anticipazioni dei giorni precedenti". "Per le banche sarebbe impossibile compensare i crediti d'imposta acquistati, incidendo negativamente sulla loro capacità di acquistare ulteriori crediti", si legge in una nota secondo cui il comitato esecutivo dell'Associazione, riunito a Milano ha approvato un documento all'unanimità, dove sottolinea che "dovrebbero essere rivisti i piani di acquisto con riflessi negativi per le imprese che non riuscissero a cedere tali crediti".



