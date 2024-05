Busia, la corruzione rafforza le mafie e inquina la democrazia

"La corruzione mortifica legittime aspettative, deteriora la qualità dei servizi pubblici, rafforza le mafie, inquina la democrazia. Ha un costo, quindi, sociale, civile e umano, oltre che economico". Lo afferma il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella presentazione della relazione annuale 2023 dell'Anac. "È essenziale, quindi - sottolinea Busia - prevenirla ancor prima che reprimerla, per evitare che la sua ombra si distenda sulla società, sull'apparato pubblico e sul tessuto produttivo, pregiudicando prospettive di lavoro e di vita".

"Anche quando non uccide - scrive il presidente dell'Anac -, la corruzione arreca danni inestimabili, affinando le sue armi con mezzi sempre più subdoli. Opere non ultimate, o completate con smodati ritardi e sperpero di risorse pubbliche. Imprese sane che falliscono a causa di un mercato poco aperto e trasparente. Giovani eccellenze costrette a cercare all'estero chances di realizzazione professionale, sottratte in patria da concorsi poco trasparenti".



