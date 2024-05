Urso, ad aprile meno attacchi a Suez, lieve ripresa traffico

Gli ultimi dati sugli attacchi nel canale di Suez e sul traffico merci sono "un po' più confortanti. Ad aprile c'è stata una leggera inversione di tendenza: per la prima volta c'è stata una diminuzione sia degli attacchi, che interessano l'1% delle navi transitate, che delle navi colpite, ridotte allo 0,1% di quelle in transito. Vi è anche una leggera ripresa dello 0,2% del traffico via Suez". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, presiedendo alla Farnesina insieme al vicepremier Antonio Tajani la prima riunione del "Tavolo sulle conseguenze della crisi nel Mar Rosso per l'economia italiana".

Questi numeri, ha aggiunto, "non ci devono indurre a facile ottimismo, ma servono ad analizzare meglio il fenomeno e a prendere atto che la reazione dell'Italia e dell'Unione europea qualche risultato lo ha ottenuto".



