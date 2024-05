Dl Superbonus: ipotesi di slittamento della sugar tax a luglio 2025

Posticipare l'entrata in vigore della sugar tax a luglio 2025. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, una delle ipotesi su cui si lavora nella maggioranza e che potrebbe essere formalizzata in un subemendamento al decreto Superbonus.

L'emendamento del governo farebbe scattare l'avvio della tassa a luglio 2024, in forma ridotta, rinviando invece l'ingresso della plastic tax a luglio 2026. Alle 18 è scaduto in commissione Finanze al Senato il termine per i subemendamenti alla proposta di modifica del governo.







