Calderone, soluzione per mercato lavoro non è salario minimo

"La soluzione non è quella di fissare per legge l'importo minimo della retribuzione, la soluzione è consentire al mercato del lavoro di poter dispiegare tutte le potenzialità e costruire un sistema retributivo che dia soddisfazione a chi oggi all'estero trova offerte di lavoro migliori". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone parlando al convegno alla Camera "Giovani tra famiglia e formazione" nel corso del quale ha risposto alle domande dei ragazzi di un liceo romano.

"I miei obiettivi - ha spiegato - sono quelli di promuovere il lavoro, di dare corpo a un disegno riformatore che metta sullo stesso piano il lavoro subordinato e quello autonomo, ma metta soprattutto sullo stesso piano le aspettative delle persone. Abbiamo fatto interventi per promuovere il lavoro subordinato dei giovani, finanziamo le aziende che assumono giovani di età inferiore ai 35 anni, che assumono donne e persone in situazione di svantaggio. E' un momento favorevole per il mondo del lavoro. Abbiamo il tasso di occupazione più alto di sempre e il tasso di disoccupazione più basso di sempre.

Le aziende assumono con contratti a tempo indeterminato, abbiamo 1,5 milioni di posti di lavoro che non si trovano. Dobbiamo rimettere in moto la macchina e dobbiamo farlo partendo da un presupposto di promuovere una sana imprenditoria giovanile. La soluzione non è quella di fissare per legge l'importo minimo della retribuzione, la soluzione è consentire al mercato del lavoro di poter dispiegare tutte le potenzialità e costruire un sistema retributivo che dia soddisfazione a chi oggi all'estero trova offerte di lavoro migliori. Bisogna però fare un parametro con l'incidenza del costo della vita e con la qualità della vita".



