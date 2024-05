Pnrr: "raggiunto solo il 28% dei 39 target di giugno"

Finora è stato raggiunto solo il 28% dei 39 obiettivi del Pnrr da centrare entro il mese di giugno, quelli legati la sesta rata dell'Unione europea da 9,2 miliardi di euro. È quanto emerge da un'analisi condotta per il Sole 24 Ore dall'Osservatorio Recovery Plan di Fondazione Promo Pa e Università di Tor Vergata.

I target raggiunti, scrive il Sole, riguardano soprattutto le riforme, ma per il resto "la marcia di avvicinamento ai 38 obiettivi prosegue a rilento". Per il 72% delle misure restanti, in gran parte investimenti - si spiega - c'è da attendersi comunque un'accelerazione con l'avvicinarsi della scadenza.

Ancora il Sole scrive come emergano anche "segnali che puntano a una crescita della spesa , col monitoraggio di Italia Domani che indica come il 44,3% dei progetti Pnrr è in esecuzione e il 16,3% è alla stipula del contratto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA