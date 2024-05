Il Btp Valore chiude con una raccolta oltre gli 11 miliardi

La quarta edizione del Btp Valore chiude con 11,2 miliardi raccolti. L'ultimo giorno di collocamento ha registrato una domanda pari a 970 milioni per 34.857 contratti.

L'emissione, con scadenza maggio 2030, prevede cedole trimestrali e tassi minimi garantiti annui del 3,35%, dal primo al terzo anno, e del 3,90%, dal quarto al sesto anno, e un premio finale pari allo 0,8% del capitale investito.



Il ministero dell'Economia e delle finanze, comunicando la conclusione del collocamento dell'emissione straordinaria del Btp Valore avviata il 6 maggio, fa sapere che i tassi annuali definitivi del titolo sono confermarti sul livello annunciato lo scorso 3 maggio: 3,35% per il primo, secondo e terzo anno; 3,90% per il quarto, quinto e sesto. Sono stati raccolti 11.226,556 milioni di euro, con 384.295 contratti registrati. L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicredit e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Sella Holding. Il titolo, ricorda il Mef, ha data di godimento 14 maggio 2024 e scadenza 14 maggio 2030. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 6 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8%.

